Успеть до 1 сентября: Как «неподконтрольному» ФЛП списать долги по ЕСВ

Если предприниматель был зарегистрирован на неподконтрольной Украине территории, не ведет деятельность, но при этом не закрыл ФЛП, то его налоговый долг по оплате ЕСВ, скорее всего, уже составляет около 80 тыс. грн. До конца августа он может обратиться за списанием задолженности, даже если неудачно обжаловал ее начисление в суде, либо она взыскивается через исполнительную службу. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

«Если все эти годы информации о вашей задолженности не поступало, рано или поздно налоговая даст о себе знать. Это опыт нашей работы за 6 лет», – отмечают правозащитники.

Важные моменты:

для списания задолженности вам недостаточно закрыть СПД (ФЛП) у госрегистратора – окончательно процедура закончится только после снятия с учета в налоговой и выдачи справки об этом;

списание задолженности и закрытие ФЛП не происходит автоматически. Все ранее предусмотренные для такого списания меры отменены, и использовать их получится только через сложную судебную процедуру без гарантий успешного результата.

13 мая Верховная Рада приняла, а 29 мая президент подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное страхование» относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков». На сайте Верховной Рады сказано, что он вступает в силу с 1 января 2021 года – кроме отдельных положений, которые вступили в силу с 3 июня.

Данным законом предусматривалось списание недоимки по ЕСВ для ФЛП, которые не вели деятельность с 1 января 2017 года (до этого момента ЕСВ не начислялся, если ФЛП был неактивен).

В Государственной налоговой службе разъяснили, что срок в 90 дней, в течение которого можно подать заявление на списание ЕСВ, начинается с 03.06.2020.

01

Министерство юстиции Украины о том, к какому именно госрегистратору следует обращаться

Если ФЛП зарегистрировано на неподконтрольной территории, в рамках процедуры списания задолженности нужно обращаться к следующим госрегистраторам:

бумажные регистрационные дела для Донецкой / Луганской областей (в т.ч. неподконтрольных территорий) ведет Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции;

для Крыма – Южное.

Таким образом, согласно процедуре, предусмотренной новым законом:

если ФЛП не перерегистрировался по другому адресу на подконтрольной территории – ему нужно обратиться к госрегистратору на территории, которую охватывают вышеуказанные управления Минюста, для регистрации прекращения деятельности.

если перерегистрировался – то к госрегистратору на территории, которую охватывает управление Минюста, где ФЛП перерегистрировался (общий перечень управлений тут, каждое из них охватывает по нескольку областей).

«Надо заметить, что в общем случае для прекращения деятельности ФЛП можно обращаться к любому госрегистратору на территории Украины. Если вы задаетесь вопросом, зачем в данном случае установлены ограничения – это хороший вопрос. Только ответа на него законодатель не дал», – комментируют юристы «Донбасс SOS».

После регистрации прекращения деятельности ФЛП нужно обратиться в налоговую, на учете в которой предприниматель находится, и подать отчетность за период с 1 января 2017 года. Узнать, к какому органу ФЛП относится сейчас, можно в базе юрлиц и физлиц-предпринимателей.

«Также нужно отметить, что вышеописанная процедура может быть применена и к лицам, ведущим независимую профессиональную деятельность (научную, художественную, адвокатскую, нотариальную и т.д.) и получающим от нее доход – ими подается заявление о снятии их с учета как плательщиков ЕСВ», – добавляют юристы.

По поводу вопроса – можно ли списать ЕСВ, если ФЛП уже закрыт, правозащитники отмечают: «Норма закона сформулирована таким образом: отчетность в налоговую подается в течение 90 дней с нашей "точки отсчета" в том случае, если она не была подана раньше. А вот для заявления о прекращении предпринимательской деятельности такой оговорки нет. На нашу "горячую линию" уже обращались предприниматели, которым было отказано в списании ЕСВ на этом основании. Помните: отказ можно и нужно обжаловать в вышестоящий орган, а затем при необходимости – в суд».

В «Донбасс SOS» еще раз акцентируют, что подать заявление на списание ЕСВ можно до 1 сентября 2020 года (включительно). «Хотя отсчет срока должен начинаться с момент вступления в силу закона в целом, то есть с 1 января 2021 года, можно ожидать, что в этот период налоговые, скорее всего, будут отказывать в списании долга добровольно, и спор снова будет решаться в суде. Поэтому, если у вас есть такая возможность, мы настоятельно рекомендуем вам подать заявление уже в августе. Разумеется, сохранив копию заявления вместе с датой подачи – на случай возникновения вопросов в дальнейшем», – заключили правозащитники.