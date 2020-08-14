Несмотря на запрос Украины: Беларусь отдала «вагнеровцев» России

Беларусь передала России 32 наемников российской частной военной кампании «Вагнер». Один остался в Беларуси. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Российской Федерации.

Отмечается, что передача состоялась по ходатайству генпрокурора РФ от 5 августа. (Отметим, что Офис генпрокурора Украины отправил свой запрос на выдачу 28 наемников ЧВК «Вагнер», имеющих гражданство Украины и воевавших на Донбассе, лишь 11 августа).

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. 33-й гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь», – говорится в сообщении.

«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», – добавили в генпрокуратуре.

Как сообщалось ранее, 29 июля правоохранители Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании «Вагнер». Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области. Украина потребовала экстрадицию 28 задержанных, воевавших на стороне «Л-ДНР». Россия же утверждает, что наемники – граждане РФ и настаивает на их освобождении.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слышал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии и иных странах.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.