Тысячи тонн: В «ДНР» сообщили, сколько продукции экспортировали в Россию и «ЛНР»

Предприятия «ДНР» в первом полугодии экспортировали свыше 10 тысяч тонн молочной продукции, а также мясных и колбасных изделий. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба в «министерства агропромышленной политики ДНР».

В частности, на экспорт пошло именно молочной продукции – более 8,5 тыс. тонн. «Что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне на экспорт отправлено почти 1,5 тысячи тонн продукции. Рост – 2,3% к предыдущему месяцу и 0,6% к июню прошлого года», – заверяют в «минагропроме».

«Экспорт мясных и колбасных изделий отечественного производства увеличился на 11,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составил более 2,1 тыс. тонн», – добавили в «республике».

В «минагропроме» заявляют, что продукция поставляется в «ЛНР», южные регионы России и аннексированный Крым. В частности, в Крым направляют бытовую химию, продукцию машиностроения, комбикорма, товары продовольственной группы.