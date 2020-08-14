Ехал из «Л-ДНР» через РФ: Что делать, когда на украинской границе угрожают конфисковать автомобиль

Когда люди выезжают из «Л-ДНР» через Россию на своем транспорте, то часто при въезде в Украину они сталкиваются с вымоганием «штрафов» под угрозой конфискации автомобиля. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

«На нашу "горячую линию" поступает множество обращений от людей, которые жалуются на то, что на КПП у них требуют денег, угрожая отобрать автомобиль "за незаконное пересечение границы"», – отмечают правозащитники.

Они напоминают, что решение о конфискации имущества может принять только суд:

не платите деньги без официального постановления на руках с указанием статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях, по которой оно составлено. Вы должны понимать, что это за статья. Имейте при себе распечатанным или сохраните в телефоне текст КУоАП или хотя бы текст статей 204-1 – 204-3;

если вы не согласны с постановлением, сообщите, что собираетесь его обжаловать и требуйте составления протокола. В протоколе можно указать, что вы с ним не согласны. На руках у вас должна быть его копия.

Если возникает подозрение, что вы столкнулись с вымогательством – зафиксируйте данные сотрудника. Далее, при возможности, обратитесь:

в службу «Доверие» Госпогранслужбы +38 (044) 527-63-63 (если это сотрудник Пограничной службы);

по телефонам Таможенной службы +38 (044) 481-20-97, +38 (044) 247-28-32 (если это сотрудник таможни);

если же дело происходит на КПВВ на линии разграничения – можно также обратиться в штаб ООС (0 800 500 410).

Как сообщалось ранее, «ДНР» не намерена полноценно открывать линию разграничения, а у «ЛНР» с подконтрольной частью Украины нет автомобильного сообщения. Поэтому люди пытаются выехать из «республик» на подконтрольную Украине территории через Россию (или таким же образом въехать в «ДНР»). Но в таком случае гражданам приходится пересекать неконтролируемый участок украинско-российской границы, а это является нарушением законодательства Украины. И влечет за собой административную ответственность. Штрафы составляют 1700 – 5400 грн, но могут быть и увеличены.

При этом протокол о штрафах можно оспорить.

Из-за сложившейся ситуации вырос спрос на услуги перевозчиков, которые доставляют пассажиров с подконтрольной территории в «Л-ДНР» через Россию и обратно. В стоимость проезда включают даже штрафы. Так, проезд «Харьков – Донецк» в конце июня стоил 400 долларов, а вот в обратном направлении – всего 3500 грн. Сейчас цены снизились.