Вопрос исчерпан: Енин прокомментировал передачу «вагнеровцев» России

Экстрадиция участников частной военной компании «Вагнер» становится невозможной после передачи их РФ белорусской стороной, поскольку те имеют российские паспорта, а российская сторона своих граждан не выдает. Об этом сегодня, 14 августа, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает «Интерфакс – Украина».

«Если… и упомянутые граждане отбыли на территорию Российской Федерации, то, безусловно, предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе», – сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24».

На вопрос о том, следует ли вести диалог с российской стороной на предмет экстрадиции, Енин ответил: «Дело в том, что если у указанных лиц есть российские паспорта, то как Украина не выдает своих граждан, так и РФ или Беларусь точно так же не выдают своих граждан».

При этом он заметил, что в международной практике это правило не является абсолютным, и привел примеры США и Израиля, практикующих выдачу своих граждан другим странам.

«Мы с самого начала не исключали возможности того, что лидер Беларуси будет разыгрывать этот вопрос, и будет использовать [задержанных] в качестве какой-то разменной карты, в первую очередь, с РФ. И теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны. И, тем не менее, наши органы досудебного расследования и прокуратуры сделали все должное для того, чтобы исчерпать все возможности для выдачи этих правонарушителей украинской стороны», – заключил Енин.

Как сообщалось ранее, 29 июля правоохранители Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании «Вагнер». Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области. Украина потребовала экстрадицию 28 задержанных, воевавших на стороне «Л-ДНР». Россия же утверждает, что наемники – граждане РФ и настаивает на их освобождении.

14 августа Беларусь передала «вагнеровцев» России.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слышал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии и иных странах.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.