Ребенок и медработники: На Донетчине COVID-19 обнаружили у 26 жителей (Фото)

Сегодня, 14 августа, в Донецкой области коронавирус подтвердили у 26 жителей, в том числе у 1 ребенка и 4 медработников. Выздоровели 16 пациента. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Новые инфицированные:

6 – в Краматорске (мужчина 44 лет, женщины 28, 44, 46, 51 и 58 лет);

5 – в Славянске (мужчина 22 лет, женщины 44, 54, 59 и 69 лет);

5 – в Мариуполе (мужчина 80 лет, женщины 32, 35, 59, 73 лет);

5 – в Мангушском районе (мужчина 50 лет, 9-летняя девочка, женщины 35, 58 и 81 года)

2 – в Торецке (мужчины 30 и 52 лет);

1 – в Угледаре (женщина 46 лет);

1 – в Черкасской ОТГ (мужчина 44 лет);

1 – в Марьинском районе (женщина 66 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1074 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 881 человек;

на лечении – 179 пациентов;

летальных случаев – 14.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 августа в Украине COVID-19 заболели 87 872 человека (46 797 пациентов – выздоровели, 2 011 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 177 случай (выздоровели – 121 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 2 057 заразившихся (выздоровели – 978 человек, летальных случаев – 115). В «ЛНР» – 628 заразившихся (выздоровели – 597 человек, летальных случаев – 15).