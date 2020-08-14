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По улице и проспекту: В Мариуполе пассажиры толкали троллейбус (Фотофакт)

14.08.20 23:24

Сегодня, 14 августа, в Мариуполе более 10 пассажиров толкали троллейбус №15 сначала по улице Лепорского, потом по проспекту Победы. При этом троллейбус двигался со спущенными «рогами», передает «Сайт города Мариуполя».

Как оказалось, троллейбус был вынуждено обесточен.

Начальник МТТУ Виталий Донев сообщил, что водитель, уходя от столкновения с легковым автомобилем, сильно рванул в сторону. В результате у транспортного средства слетели «рога».

После внештатной ситуации водитель попросил пассажиров подтолкнуть троллейбус до того места, где будет удобно подключиться к троллеям.

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