Более 80% украинцев не имеют знакомых с COVID-19, – опрос (Инфографика)

83,2% украинцев сообщают, что среди их близких, родственников, соседей, друзей и знакомых никто не болел коронавирусной инфекцией. Таковы результаты социологического опроса*, который проводили Центр «Социс» и Центр Разумкова.

13,7% респондентов сказали, что имеют друзей и родственников, которые переболели COVID-19.

Проблема эпидемии коронавируса «очень волнует» 30,3% украинцев, «скорее волнует» – 35,9%, «скорее не волнует» – 17,6%, не волнует – 14,2% опрошенных.

38,9% опрошенных считают коронавирус опасной болезнью, но при этом уверены, что в ближайшее время медицина с этой проблемой справится. 38,5% респондентов полагают, что опасность заболевания преувеличена. 18,3% считают, что COVID-19 может иметь катастрофические последствия для человечества.

Также почти половина опрошенных (48,9%) считают, что за последний месяц риск заболеть COVID-19 не изменился.

46,1% опрошенных украинцев уверены, что власть прилагает усилия для борьбы с коронавирусом, но их недостаточно.

*Социологический опрос проводился 21-28 июля 2020 года во всех украинских регионах, за исключением неподконтрольных украинским властям частей Донбасса и аннексированного Крыма. Были опрошены 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.