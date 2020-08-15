Задержанные в Беларуси «вагнеровцы» будут привлечены к уголовной ответственности, – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора Украины намерен продолжать заочно привлекать задержанных в Белураси «вагнеровцев» к уголовной ответственности на национальном уровне, несмотря на их выдачу российской стороне. Об этом 14 августа заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает «Украинская правда».

По его словам, Офис генерального прокурора оперативно отреагировал на задержание и сразу, 31 июля, направил запрос Беларуси о временном аресте, а позже – и экстрадиционные документы.

«Официального ответа от белорусской стороны о выдаче РФ задержанных мы пока не получили. Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе НВФ РФ», – сообщил Мамедов.

«Но, тем не менее, имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Ведь подозрение у них уже есть», – отметил заместитель генпрокурора.

Как сообщалось ранее, 29 июля правоохранители Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании «Вагнер». Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области. Украина потребовала экстрадицию 28 задержанных, воевавших на стороне «Л-ДНР». Россия же утверждает, что наемники – граждане РФ и настаивала на их освобождении.

14 августа Беларусь передала «вагнеровцев» России.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слышал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии и иных странах.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.