На Донетчине рассказали, сколько жилья приобрели для детей-сирот

В Донецкой области за счет субвенции из госбюджета приобретены 158 единиц жилья для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

На Донетчине продолжается реализация субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, предусмотренной в 2019 году.

По состоянию на 12 августа в рамках реализации указанной субвенции приобретены 158 единиц жилья, в том числе 157 единиц – по направлению денежной компенсации, 1 единица – приобретение жилья местными органами власти.

Работа в этом направлении продолжается.