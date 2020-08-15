Беспрерывно получают кислород: В Константиновке в больнице 10 «тяжелых» пациентов с COVID-19

В Константиновке (Донецкая обл.) в инфекционной больнице 10 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.

4-ро пациентов на неинвазивной вентиляции легких, еще 6-ро на кислородной терапии, кислород получают через концентратор.

«Мы применяем аппарат искусственной вентиляции легких в том случае, когда недостаточно нам подачи кислорода через концентратор. У нас есть подача со скоростью 10 или 15 литров за минуту. И бывает этого недостаточно больному. Поэтому используется аппарат ИВЛ, который дает нам возможность обеспечить скорость подачи кислорода», – рассказала врач-инфекционист Оксана Нерушева.

По словам врача, пациенты, которые подключены к ИВЛ, – в сознании. Они 24 часа в сутки получают кислород – беспрерывно.

В целом в больнице – 16 пациентов с COVID-19. Еще двое – с подозрением. Больница рассчитана на 90 пациентов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»