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Военный конфликт на Донбассе и низкие зарплаты: Какие проблемы страны важны для украинцев (Инфографика)

15.08.20 11:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Более 60% украинцев считают военный конфликт на Донбассе наиболее важной проблемой страны. Таковы результаты социологического опроса*, который проводили Центр «Социс» и Центр Разумкова.

Респондентам был задан вопрос о том, какие проблемы страны являются лично для них наиболее важными.

60,1% опрошенных ответили, что это военный конфликт на Донбассе, 47,2% считают наиболее важными проблемами низкие зарплаты и пенсии, 32,7% – повышение тарифов на коммунальные услуги.

Также важными украинцы считают проблемы повышения цен на основные услуги (25,5%), безработицу (24,5%), пандемию коронавируса (18,4%), коррупцию в центральной власти (17,1%), невозможность получить качественное медобслуживание (14,7%).

*Социологический опрос проводился 21-28 июля 2020 года во всех украинских регионах, за исключением неподконтрольных украинским властям частей Донбасса и аннексированного Крыма. Были опрошены 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.

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