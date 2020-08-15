15 человек подверглись жестокому обращению на КПП «ДНР», – отчет ООН

На КПП незаконных вооруженных формирований (НВФ) на неподконтрольной украинским властям части Донетчины 15 человек подверглись жестокому обращению. Об этом говорится в официальном отчете Агентства ООН по делам беженцев за июль.

Как отмечается, НВФ составили список лиц, получивших разрешение на пересечение линии разграничения в сторону неподконтрольной территории через КПП «ДНР» «Еленовка» (на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое»).

Людям разрешили пересечь линию разграничения со стороны, но предупредили, что тех, кого нет в списке, не пропустят через КПП в Еленовке.

Следовательно, 83 человека, которых не было в списке, застряли на «0» блокпосту со стороны неподконтрольной территории. Участники НВФ – «военные» и «полицейские» – разогнали этих людей, 15 человек подверглись жестокому обращению.

Позже 37 человек вернулись на подконтрольную территорию, другие 46 человек еще некоторое время находились на «0» блокпосту на неподконтрольной территории.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.