Сводка из зоны ООС за 14 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 факта нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

14 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы.

Вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксирована огневая активность НВФ из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни украинским воинам, поэтому украинские военные оружие в ответ не применяли. Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку населенных пунктов хутор Вольный (Золотое-4) с направления временно неподконтрольного Золотого-5 и Новгородского – с направления неподконтрольной Широкой Балки.

С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева за минувшие сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР. В зоне обстрела оказались районы населенных пунктов Спартак и Яковлевка в окрестностях Донецка и Ясиноватой. При обстрелах использовались гранатомет (АГС) и стрелковое оружие. Также зафиксировано проведение инженерных работ в районах населенных пунктов Богдановка и Металлист».

В «ЛНР» утверждают, что «представители народной милиции ЛНР зафиксировали взрыв на позициях киевских силовиков в районе железнодорожной станции "Кондрашевская Новая". Киевские силовики, используя действующий режим прекращения огня, продолжают инженерные работы по оборудованию позиций с применением окопных зарядов».