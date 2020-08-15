В «ЛНР» подтверждены еще 2 случая COVID-19

В «ЛНР» медики зарегистрировали 630 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки подтверждены 2 новых случая. Об этом сегодня, 15 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 14 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 630», – уверяют в «республике».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 598 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 15 человек», – добавляют в «ЛНР».