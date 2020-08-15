Резкий рост: Сколько людей в Украине лечатся от COVID-19 в стационарах больниц

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 847 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 15 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас в Украине очередной антирекорд по количеству заболевших – 1 847 человек, которые заболели за минувшие сутки. Из них 106 детей, а также 59 медработников. За минувшие сутки были госпитализированы 333 человека. Если сравнить цифры с тем, что у нас происходило месяц назад, 15 июля – я вам приведу две цифры. 15 июля у нас в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 на лечении пребывали 3 935 человек. На сегодня – 5 754 человека. То есть за месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара, +1819. Именно по этим цифрам мы видим резкий рост», – сообщил Степанов.

«За последние сутки в Украине зафиксированы 33 летальных случая. Выздоровели 633 человека. В целом за все время пандемии у нас заболели уже 89 719 человек. Из них 6 199 детей, а также 9 629 медработников. При этом в целом выздоровели 47 430 пациентов. Летальных случаев – 2 044», – добавил министр.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (254), Черновицкой (170), Львовской (166), Ивано-Франковской (148), Одесской (139) областях, а также в г. Киев (232).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 073 случая COVID-19, в Луганской – 178 случаев.