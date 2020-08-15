В числе задержанных в Беларуси «вагнеровцев» – двое родственников воевавшего за «ДНР» Прилепина

В числе 32 «вагнеровцев», которых задержали в Беларуси и позже отправили в Россию – двое родственников экс-замполита «ДНР», воевавшего за «республику» российского писателя Захара Прилепина. Об этом Прилепин заявил на своей странице в Facebook.

«Официальные лица уже сообщили, что 32 минских наших бойца (1 – гражданин РБ) возвращаются в Москву. Среди них – два моих бойца, служившие в моей личке, а кроме того, являющиеся персонажами моих книжек и моими родственниками. Один из них уезжал прямо из моего дома. Всю историю до задержания группы, а также все происходившее после задержания, расскажу на днях во всех подробностях. Или почти во всех», – уверяет Прилепин.

Напомним, Офис генерального прокурора Украины намерен продолжать заочно привлекать задержанных в Белураси «вагнеровцев» к уголовной ответственности на национальном уровне, несмотря на их выдачу российской стороне.

Также на выдачу «вагнеровцев» России отреагировали в Офисе президента Украины. Сам президент Владимир Зеленский назвал решение Беларуси передать России задержанных «вагнеровцев» неприемлемым и таким, что приведет к трагическим последствиям.

Как сообщалось ранее, 29 июля правоохранители Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании «Вагнер». Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области. Украина потребовала экстрадицию 28 задержанных, воевавших на стороне «Л-ДНР». Россия же утверждала, что наемники – граждане РФ и настаивала на их освобождении.

14 августа Беларусь передала «вагнеровцев» России.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слышал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии и иных странах.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.