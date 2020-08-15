Две смерти и 27 новых случаев: В «ДНР» растет заболеваемость COVID-19

В «ДНР» за минувшие сутки подтвердили 27 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 14 августа, выявлены 27 случаев заболевания COVID-19. 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины и три случая выявлены у прибывших из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 9 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчины в возрасте 82 и 92 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 15 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2084:

на лечении – 965 пациентов,

выписаны – 1002 человека,

летальных случаев – 117.

«По состоянию на 15 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 109 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».