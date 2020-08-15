Последствия будут трагическими: Зеленский о выдаче России «демонов современной войны»

Решение Беларуси передать России задержанных «вагнеровцев» является неприемлемым и приведет к трагическим последствиям. Об этом сегодня, 15 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook.

«Несколько слов о важном с большой буквы. О тех самых "вагнеровцах", демонах современной войны, которых правительство Беларуси отдало... России. На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях», – написал Зеленский.

Президент Украины считает, что людей, которые имеют отношение к безусловному вмешательству в дела Беларуси и Украины, демонстративно передали РФ.

«Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий. Бойцов частной военной компании "Вагнер", которые недавно были задержаны на территории Беларуси, таки отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридическом и чисто объективном подходе к оценке этого дела», – отметил Зеленский.

Он напомнил, что Офис генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Белорусская сторона оставила обращение без ответа.

«Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло. Считают такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи», – сообщил украинский лидер.

«Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы2 все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создавать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют. Потому что они – это же о экспансионизме и насилии. Только о насилии», – написал Зеленский.

Он добавил, что сами «вагнеровцы» должны понимать: все равно придется отвечать. «Перед законом или уже сразу перед Богом – покажет время. Избежать ответственности никто не сможет», – резюмировал президент.

Напомним, Офис генерального прокурора Украины намерен продолжать заочно привлекать задержанных в Белураси «вагнеровцев» к уголовной ответственности на национальном уровне, несмотря на их выдачу российской стороне.

Также на выдачу «вагнеровцев» России отреагировали в Офисе президента Украины.

Как сообщалось ранее, 29 июля правоохранители Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании «Вагнер». Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области. Украина потребовала экстрадицию 28 задержанных, воевавших на стороне «Л-ДНР». Россия же утверждала, что наемники – граждане РФ и настаивала на их освобождении.

14 августа Беларусь передала «вагнеровцев» России.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слышал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии и иных странах.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.