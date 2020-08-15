На Луганщине пациентами с коронавирусом заполнены 14% предусмотренных коек

За последние сутки в Луганской области подтверждены 2 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В облгосадминистрации отметили, что за сутки подтвердились два новых случая COVID-19, при этом еще три человека выздоровели.

Таким образом, по состоянию на 15 августа в Луганской области подтверждены 179 случаев коронавирусной болезни, из них:

выздоровели – 124 человек;

продолжают лечение – 54 пациента (23 – в больницах, 31 – лечится амбулаторно);

умер – 1 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 14%», – отмечают в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 августа в Украине COVID-19 заболели 89 719 человек (47 430 пациентов – выздоровели, 2 044 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 074 случая (выздоровел – 881 пациент, летальных случаев – 14).

В «ДНР» – 2 084 заразившихся (выздоровели – 1 002 человек, летальных случаев – 117). В «ЛНР» – 630 заразившихся (выздоровели – 598 человек, летальных случаев – 15).