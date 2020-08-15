Придумали новый бизнес: В «Л-ДНР» обсуждают «разный» коронавирус

В «ЛНР», где линию разграничения с подконтрольной территорией пересекают в сотни раз больше людей, чем в «ДНР» – намного лучше ситуация с коронавирусом. Этот факт обсуждают местные жители в соцсетях.

Как отмечает автор поста в местном паблике, через КПП «ЛНР» в районе Станицы Луганской в «республику» проходят в сотни раз больше людей, чем через КПП «ДНР» в Еленовке – в «ДНР».

При этом статистика заболеваемости коронавирусом в «ЛНР», где стабильно работает КПП, не «захлебывается». А в «ДНР» «глава республики» Денис Пушилин именно так ответил на вопрос, почему люди до сих пор испытывают трудности при пересечении линии разграничения: «Мы с Украиной открываем два раза в неделю границу, и... каждое поступление людей мы выявляем заражение коронавирусом. Если бы они заезжали просто так, без списков и каждый день, мы бы захлебнулись».

«Все указывает на то, что в ЛНР и ДНР – разные вирусы. Или у луганчан и дончан разный уровень иммунитета. Иначе объяснить это все не получается», – отмечает автор.

В комментариях жители Макеевки, Донецка и иных городов подтверждают справедливость сказанного. «Что уж нам думать, за нас Пушилин уже все придумал… Не понимаете вы ничего, Денис Владимирович заботится о нас… Задолбал он уже всех, этот Пушилин! Все для народа!... Полнейший беспредел, маразм, издевательство…Все просто, придумали новый бизнес в ДНР: перевозки в Украину через РФ. И стоит эта услуга недешево. Плюс обналичка, просто обдираловка. Деньги – и ничего личного», – делятся мнениями люди.

Также местные жители напоминают о ситуации с Седово, где также введены особые условия для проезда.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.