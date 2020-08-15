В Славянске COVID-19 обнаружили в роддоме: Родильное отделение закрыли

В Славянске у одного из медработников роддома обнаружился COVID-19. Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим, передает «Карачун».

Принято решение закрыть родильное отделение на две недели, чтобы провести все санитарно-эпидемиологические мероприятия и локализовать вспышку. Все возможные контактные лица отправлены на самоизоляцию.

На время, пока роддом не работает, рожениц отправили в Краматорск. При этом отделение гинекологии в здании славянского роддома продолжает работать.

Напомним, в Славянске, который лидирует по количеству заболевших коронавирусом на Донетчине, провели субботник. Все участники субботника были без защитных масок и не придерживались безопасной дистанции. При этом сам городской голова недавно переболел коронавирусом, а 14 августа горсовет сообщил о новой вспышке инфекции на одном из предприятий города.

Ранее произошла массовая вспышка COVID-19 в Славянском психоневрологическом интернате. Там было обнаружено 235 случаев заболевания среди подопечных и 65 среди персонала.