Агрессор или дружественный сосед: Социологи рассказали, что украинцы думают о России (Инфографика)

59,5% украинцев считают Россию агрессором, от которого нужно защищаться и с которым не нужно поддерживать никаких отношений. Таковы результаты социологического опроса*, который проводили Центр «Социс» и Центр Разумкова.

Респондентов спрашивали об отношении к России. О том, что Россия – агрессор, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений, заявили 59,5% опрошенных.

Обычной соседской страной, с которой необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими государствами, РФ считают 23,8% украинцев.

Дружественной к нам страной Россию считают 9,1% респондентов.

При этом 6,9% затруднились ответить на данный вопрос.

*Социологический опрос проводился 21-28 июля 2020 года во всех украинских регионах, за исключением неподконтрольных украинским властям частей Донбасса и аннексированного Крыма. Были опрошены 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.