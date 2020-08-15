В черных и желтых цветах: В «ДНР» выпустили марку, посвященную Цою (Фото)

В «ДНР» «Почта Донбасса» выпускает марку, посвященную культовому российскому рок-музыканту Виктору Цою, погибшему в 1990 году. Об этом сообщает пресс-служба «Почты Донбасса».

Как уверяют в «ДНР», почтовый блок, конверт первого дня и специальный почтовый штемпель первого дня, посвященные Цою, введены в обращение 14 августа.

Вся филателистическая продукция стилистически выдержана в двух основных любимых цветах Цоя – черном и желтом. Новый выпуск продается в магазине «Филателия» по ул. Артема в Донецке.

«На почтовом блоке №38 "Цой жив" размещены две художественные марки, а в качестве фона выбрано характерное изображение солнечного затмения, украсившего в свое время обложку музыкального альбома "Звезда по имени Солнце". Художественную почтовую марку № 220 "Звезда по имени Солнце" украшает изображение живописно расположенных обложек виниловых пластинок с записями всех музыкальных альбомов группы "Кино". Верхняя пластинка – "Звезда по имени Солнце" – последний прижизненный музыкальный альбом Виктора Цоя. В общую композицию традиционно включены герб ДНР, обозначен год выпуска и указана номинальная стоимость марки в размере 45 руб. (18 грн по местному курсу на 15.08.2020 – ред.)», – сообщают в «республике».

«На художественной почтовой марке №221 "Виктор Цой" размещен фотопортрет лидера группы "Кино" Виктора Цоя. В общую композицию включено изображение герба ДНР, обозначен год выпуска и указана номинальная стоимость марки в размере 54 руб. (22 грн – ред.). Тираж каждой марки и, соответственно, блока – 7 тыс. экземпляров», – добавляют в «республике».

Также сообщается о конверте № 163 «Цой жив»: лицевую и оборотную стороны украшают цитаты из песен группы «Кино». На лицевой стороне конверта расположен известный фотопортрет Виктора Цоя, а также цитата из его интервью: «Моя душа — в моих песнях. А живу я надеждой на лучшее время!». Тираж: 1 200 экземпляров. Стоимость конверта первого дня в день ввода в обращение – 12 руб. (5 грн).

«На оттиске специального почтового штемпеля первого дня № 11 "Виктор Цой" размещен портрет Виктора Цоя, украшенный его автографом. Также на оттиске штемпеля зафиксированы дата и место специального гашения, указан эмитент – "Почта Донбасса"», – утверждают в «ДНР».