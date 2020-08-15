Двое сыновей были ранены: Волонтеры помогают многодетной семье, переехавшей в Часов Яр (Фото)

Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска – Часов Яр» продолжают социальное сопровождение многодетной семьи, переехавшей из прифронтового села Невельское (Донецкая обл.). Об этом сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска».

Маргарита овдовела 6 лет назад и теперь одна воспитывает 3-х несовершеннолетних сыновей. 2-е из них были ранены в августе 2015 года во время прямого попадания снаряда в дом. Спустя 2 года, благодаря помощи неравнодушных людей, команда «Пролиски» помогла женщине купить дом и переехать в Часов Яр. С тех пор семья находится под социальным сопровождением гуманитарного центра «Пролиска – Часов Яр».

Во время карантина, введенного в стране с целью не допустить распространения COVID-19, сотрудники гуманитарного центра не раз передавали многодетной семье продукты и средства гигиены, отвезли домашнюю птицу. Кроме того, накануне школы передали детям одежду и ортопедическую обувь.