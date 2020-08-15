«ДНР» проведет первые звонки в школах, несмотря на коронавирус

В «ДНР» в школах пройдут традиционные праздничные первые звонки. Об этом сегодня, 15 августа, заявил «глава республики» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«Будет полноценное 1 сентября – с линейками, бантами, школьниками и учителями. Пока у нас нет никаких предпосылок, чтобы 1 сентября проводить в дистанционном формате», – уверяет Пушилин.

«Глава республики» утверждает, что «власти» будут ориентироваться на мнение специалистов, но «пока прогнозы благоприятные». А планов провести обучение с 1 по 15 сентября в очной форме, а затем снова перейти на дистанционную – нет.

Напомним, в «ДНР» растет заболеваемость COVID-19: за сутки зафиксированы две смерти и 27 новых случаев.

Напомним, в «ЛНР» расширяют военизированное воспитание детей.

Также сообщалось, что во время полевых сборов в Харцызске школьников учили воевать, а в Седово проходят тематические «военно-полевые» сборы участников движения «Молодая Гвардия – Юнармия», где детей учат стрелять и помогать раненым.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» в «Донецком высшем общевойсковом командном училище» собираются готовить «офицеров» для «ДНР» и «ЛНР».