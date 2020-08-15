В «Л-ДНР» незаконно лишены свободы 235 человек, – СБУ

235 человек числятся как незаконно лишенные свободы в «ДНР» и «ЛНР» по состоянию на 14 августа. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».

«По данным информационного учета Объединенного центра, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях значатся как незаконно лишенные свободы 235 человек», – говорится в сообщении.

При этом в СБУ добавили, что «вопрос освобождения граждан Украины, которые были незаконно лишены свободы правоохранительными и судебными органами Российской Федерации, выносятся на уровень международных контактов и решаются при участии Министерства иностранных дел Украины».