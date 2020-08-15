Самое фу: В Донецке рассказали, как меряют температуру на входе в больницу

В неподконтрольном украинским властям Донецке в больнице посетителям на входе измеряют температуру ртутным термометром. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Дончане пишут о том, что в больнице №16 на входе – посты медсестер, и всем посетителям измеряют температуру.

«Сегодня в 16-ю больницу пришла на флюорографию, так там даже посты, на которых сидят и меряют температуру всем, кто проходит в больницу… Но самое фу: меряют температуру всем обычными стеклянными градусниками из-под мышки какого-нибудь вонючего потного мужика дают тебе!... Я быстрее коронавируса подхвачу какую-нибудь заразу от этих термометров всеобщего пользования!... Согласна с темой о термометрах», – пишут жители Донецка.

Такая ситуация – на всех входах. На главный вход в больнице №16 можно попасть через аптеку, в поликлинику – через детское отделение, также открыт санпропускник.

«Градусник вы вправе требовать чистый. Чтобы вы понимали, градусник по норме нужно дезинфицировать в течение 15 минут, а потом промыть под проточной водой, чтобы он считался чистым… Свой градусник носите с собой», – советуют дончане.

Также жители Донецка связывают ситуацию с обещаниями «главы ДНР» Дениса Пушилина: «Пушилин обешал 600 млн (2,4 млн грн по местному курсу на 15.08.2020 – ред.) выделить на здравохранение, получите ртутные градусники… Вот Пушилин обещал на здравоохранение 600 миллионов выделить, не чувствуете что ли?».

При этом одна из местных жительниц отмечает, что была в двух больницах на этой неделе, и мерили температуру бесконтактными градусниками. «Цивилизация», – пишет женщина.