Более 60% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным, – опрос (Инфографика)

Более 60% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным в Украине государственным и официальным языком. Таковы результаты социологического опроса*, который проводили Центр «Социс» и Центр Разумкова.

Людям задали вопрос о том, каким, по их мнению, образом могут сосуществовать в Украине украинский и русский языки.

64,5% респондентов считают, что украинский язык должен быть единственным государственным и официальным языком, русский – может свободно использоваться.

17,7% опрошенных уверены, что украинский язык должен быть государственным, русский – официальным в некоторых регионах Украины.

15,2% респондентов полагают, что оба языка должны быть государственными в Украине.

*Социологический опрос проводился 21-28 июля 2020 года во всех украинских регионах, за исключением неподконтрольных украинским властям частей Донбасса и аннексированного Крыма. Были опрошены 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.