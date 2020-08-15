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Задержанные в Минске украинские правозащитники вернулись в Украину (Фото)

15.08.20 21:47
Константин Реуцкий и Евгений Васильев / Фото: Восток-SOS
Константин Реуцкий и Евгений Васильев / Фото: Восток-SOS

Представители правозащитной организации «Восток SOS» украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев прибыли в Украину. Об этом сегодня, 15 августа, в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику», – написал Кулеба.

О возвращении украинцев сообщила также и жена Васильева Ирина Митцюк на своей странице в Facebook. «Все, ребятушки на родине!», – написала Митцюк.

Напомним, 12 августа белорусские силовики задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Также сообщалось, что задержанным в Беларуси украинским правозащитникам предъявили обвинения. Позже стало известно, что представителей правозащитной организации выпустили из СИЗО в Минске.

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