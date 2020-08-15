+14 заболевших: Кириленко сообщил о ситуации с COVID-19 на Донетчине (Карта)

Сегодня, 15 августа, в Донецкой области коронавирус подтвердили у 14 человек. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Новые инфицированные выявлены:

7 человек – в Краматорске (мужчины 40 и 73 лет, женщины 51, 52, 58, 61 и 65 лет);

по 2 – в Мариуполе (мужчина 46 лет, женщина 51 год) и Мангушском районе (женщины 43 и 45 лет);

по 1 – в Угледаре (женщина 41 года), Славянске (женщина 75 лет) и Марьинском районе (женщина 52 лет).

«Количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области», – уточнил Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1088 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 883 человека;

на лечении – 191 пациент;

летальных случаев – 14.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 августа в Украине COVID-19 заболели 89 719 человек (47 430 пациентов – выздоровели, 2 044 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 179 случаев (выздоровели – 54 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 2 084 заразившихся (выздоровели – 1 002 человек, летальных случаев – 117). В «ЛНР» – 630 заразившихся (выздоровели – 598 человек, летальных случаев – 15).