Сводка из зоны ООС за 15 августа: Версии сторон конфликта

15 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

«Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению. С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», – добавили в штабе.

В «ДНР» также не зафиксировали нарушения режима прекращения огня. Однако заявляют, что украинская сторона 15 августа нарушила условия перемирия, использовав беспилотный летательный аппарат. Квадрокоптер зафиксирован «республиканцами» в 17:50 над селом Чермалык, в 18:10 он упал в районе села Набережное.

В «ЛНР» заявляют, что в 19:30 в районе села Логвиново с направления села Луганское зафиксировали стрельбу снайпера ВСУ, в результате чего он получил ранения, не совместимые с жизнью.