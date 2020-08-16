В «ЛНР» от коронавируса умер еще один пациент

В «ЛНР» от коронавируса скончался еще один пациент. Об это сегодня, 16 августа, сообщает «минздрав ЛНР».

Таким образом, с начала пандемии в «республике» зарегистрировали 16 летальных случаев от COVID-19.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у еще 1 человека.

«Всего по состоянию на 09:00 16 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 631», – говорится в сообщении.

Выздоровели 600 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 августа в Украине COVID-19 заболели 89 719 человек (47 430 пациентов – выздоровели, 2 044 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 074 случая (выздоровел – 881 пациент, летальных случаев – 14), Луганской области – 179 случаев (выздоровели – 124 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 2 084 заразившихся (выздоровели – 1 002 человек, летальных случаев – 117).