На Донбассе – 1 267: В Украине зафиксировано 91 тысяча случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 1637 новых случаев COVID-19, выздоровели 392 пациента. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего с начала пандемии в стране 91356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:

2070 – летальных;

47822 пациента выздоровели.

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