На Донбассе – 1 267: В Украине зафиксировано 91 тысяча случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 1637 новых случаев COVID-19, выздоровели 392 пациента. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Всего с начала пандемии в стране 91356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 2070 – летальных;
- 47822 пациента выздоровели.
В разрезе регионов:
- Винницкая область – 3213 случаев;
- Волынская область – 4644 случая;
- Днепропетровская область – 1725 случаев;
- Донецкая область – 1088 случаев;
- Житомирская область – 2430 случаев;
- Закарпатская область – 6246 случаев;
- Запорожская область – 1085 случаев;
- Ивано-Франковская область – 6626 случаев;
- Кировоградская область – 742 случая;
- г. Киев – 10538 случаев;
- Киевская область – 4530 случаев;
- Львовская область – 11 951 случай;
- Луганская область – 178 случаев (по данным Луганской облгосадминистрации – 179);
- Николаевская область – 808 случаев;
- Одесская область – 4964 случая;
- Полтавская область – 548 случаев;
- Ровенская область – 7538 случаев;
- Сумская область – 854 случая;
- Тернопольская область – 3732 случая;
- Харьковская область – 6065 случаев;
- Херсонская область – 299 случаев;
- Хмельницкая область – 1581 случай;
- Черновицкая область – 7617 случаев;
- Черкасская область – 1148 случаев;
- Черниговская область – 1206 случаев.