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На Донбассе – 1 267: В Украине зафиксировано 91 тысяча случаев COVID-19

16.08.20 10:40
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки зафиксировано 1637 новых случаев COVID-19, выздоровели 392 пациента. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего с начала пандемии в стране 91356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 2070 – летальных;
  • 47822 пациента выздоровели.

В разрезе регионов:

  • Винницкая область – 3213 случаев;
  • Волынская область – 4644 случая;
  • Днепропетровская область – 1725 случаев;
  • Донецкая область – 1088 случаев;
  • Житомирская область – 2430 случаев;
  • Закарпатская область – 6246 случаев;
  • Запорожская область – 1085 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 6626 случаев;
  • Кировоградская область – 742 случая;
  • г. Киев – 10538 случаев;
  • Киевская область – 4530 случаев;
  • Львовская область – 11 951 случай;
  • Луганская область – 178 случаев (по данным Луганской облгосадминистрации179);
  • Николаевская область – 808 случаев;
  • Одесская область – 4964 случая;
  • Полтавская область – 548 случаев;
  • Ровенская область – 7538 случаев;
  • Сумская область – 854 случая;
  • Тернопольская область – 3732 случая;
  • Харьковская область – 6065 случаев;
  • Херсонская область – 299 случаев;
  • Хмельницкая область – 1581 случай;
  • Черновицкая область – 7617 случаев;
  • Черкасская область – 1148 случаев;
  • Черниговская область – 1206 случаев.

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