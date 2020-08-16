Коснулось и переселенцев: Какие изменения предусматривает новый Порядок выплаты помощи по безработицу

В Украине произошли изменения в расчете помощи по безработице, в том числе, для переселенцев. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Так, 3 июля вступил в силу новый Порядок предоставления помощи по безработице, в том числе ее одноразовой выплаты для организации предпринимательской деятельности. Соответствующий приказ Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства Украины № 624 заменил предыдущий Порядок от 15.06.2015 года. В целом, новый Порядок по тексту почти полностью соответствует старому, однако некоторые изменения в него были внесены.

Изменения произошли в расчете помощи по безработице. Ранее помощь назначалась в минимальном размере:

если вы работали меньше 6 месяцев за последний год;

а также в случае увольнения «по статье» Кодекса законов о труде при нарушении работником рабочего процесса (пункты 3, 4, 7, 8 части 1 ст. 40, статьи 41 (кроме пункта 5) и 45 КЗоТ).

В новом Порядке перечень расширен – назначение помощи в минимальном размере осуществляется «также в случае увольнения на аналогичных основаниях, определенных другими законами Украины, следствием которых является привлечение лица к дисциплинарной, административной, уголовной ответственности».

Кроме того, в случае, если у переселенца нет документов либо данных, подтверждающих периоды трудовой занятости, ему теперь может быть назначена помощь в минимальном размере на 180 дней в течение 2 лет со дня назначения. Если документы будут предоставлены, размер помощи может быть пересчитан.

Порядком предусмотрено назначение помощи с первого дня, а также без личного периодического посещения центра занятости на время карантина (необходимо уведомить о невозможности явки центр занятости любыми способами связи).

В перечень случаев, когда помощь выплачивается с последующим подтверждением документами уважительности неявки добавлено прохождение санаторно-курортного лечения / реабилитации и профессиональной адаптации (для лиц, уволенных с военной службы после участия в АТО и ООС).

Кроме того, были внесены изменения в пункт 5 Раздела 5 «Порядок выплаты пособия по безработице и внесение данных о периодах получения выплаты в трудовые книжки». Ранее предусматривалось, что записи о выплате помощи вносятся в трудовую книжку по желанию человека. В новой редакции такой опции нет: данные вносятся в обязательном порядке.

«Также хотим напомнить, что в случае увольнения через центр занятости, если последнее место работы находилось на временно оккупированной территории, размер помощи по безработице должен рассчитываться исходя из дохода за 12 месяцев работы до вынужденного перерыва, а не в минимальном размере. При этом необходимо стать на учет как безработный не позднее 30 дней с момента увольнения (т.е. на практике – с момента нотариального оформления заявления об увольнении). Соответствующая процедура была предусмотрена еще старым порядком и теперь регулируется абзацем 13 пункта 2 Раздела 2 нового порядка», – заключили в «Донбасс SOS».

Напомним, что в Украине минимальный размер пособия по безработице для тех, кто не имеет страхового стажа, нигде не работали или работали без оформления, составляет 1000 грн. А для работавших – от 1 630 до 8 408 грн.