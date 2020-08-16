Никогда не посещала школу: Жительница Донетчины решила оформить паспорт только после рождения ребенка

Жительница Донецкой области не оформляла паспорт и в результате оказалась лицом без гражданства. Необходимость в документе возникла только после рождения ребенка. Однако с оформлением паспорта возникли проблемы. Эту историю рассказали правозащитники Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

Нина родилась в небольшом селе на Закарпатье, впоследствии вместе с родителями переехала в Донецкую область. Она никогда не посещала школу, потому что ее семья жила в отдаленном селе под Славянском.

Из-за отсутствия образования и необходимых знаний, женщина вовремя не обратилась в миграционную службу по оформлению паспорта гражданки Украины.

Нина поняла, что ей необходим паспорт, только после рождения ребенка – ей нужно было получить свидетельство о его рождении. Однако, когда женщина обратилась за оформлением паспорта, она получила отказ, в связи с тем, что на момент рождения ребенка не установлена принадлежность матери к гражданству Украины.

В сентябре 2019 года с этой проблемой Нина обратилась в БФ «Право на защиту» в городе Славянске, поскольку самостоятельно доказать принадлежность матери к гражданству Украины так и не смогла. Адвокатом Фонда в судебном порядке была доказана принадлежность Нины к гражданству Украины, и она повторно обратилась за оформлением паспорта. Уже в феврале 2020 года женщина получила долгожданный документ в виде ID-карты.

Нина

«Таких людей, как эта женщина, в Украине остается все еще около 35 тысяч человек. Они часто живут изолированно от общества без доступа к базовым конституционным правам… В прошлом году, благодаря юридическим победам команды Фонда, в Украине стало на 106 лиц без гражданства меньше», – отметили в «Право на защиту».