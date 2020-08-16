На уроках – без масок: В «ЛНР» рассказали, как будет проходить очное обучение в школах

В «ЛНР» учебный процесс в школах начнется 1 сентября в очном режиме. При этом дети на занятиях не будут находиться в масках. Об этом сообщил «министр образования и науки ЛНР» Сергей Цемкало.

«О том, что в масках дети должны сидеть на занятиях, речи не идет", – сказал он, уточнив, что масочный режим должен соблюдаться учащимися на переменах и при перемещении по коридорам.

Из новшеств работы школ при карантине – изолирование детей в период процесса обучения. В частности, отменена кабинетная система – дети не будут переходить по кабинетам, они будут находиться в своем классе, а учителя по разным предметам будут приходить к ним. Исключение – посещение спортивного зала для уроков физкультуры.

Также свою работу продолжат школьные столовые.

Цемкало сообщил, что образовательные учреждения в «ЛНР» на 80% готовы к новому учебному году.

«На сегодняшний день количество школ республики, которые начнут учебный год, остается неизменным», – сказал он.

Однако он добавил, что принято решение по скандальной школе № 13 в городе Ирмино, расположенным под Стаханово (после переименования – Кадиевка) – «школа не начнет учебный год по причине технического состояния здания, которое не позволяет находиться там детям… угроза жизни и здоровью детей там налицо».

«Министр» напомнил, что в ОШ № 13 обучалось порядка 70-80 детей. «На территории Ирмино есть еще два учебных учреждения, которые находятся в шаговой доступности. И одна, и вторая школы по своей наполняемости вполне способны принять этих учащихся. А с педагогами проведена работа, им будут предоставлены рабочие места», – добавил он.

Как сообщалось ранее, в Ирмино всего две школы – № 12 и № 13. ОШ №12 – неполная средняя, отапливаемая углем, нередко страдающая от зимних холодов, с туалетом на улице. Но закрыть хотят СОШ №13, в которой есть столовая, здание отапливается от газовой котельной.

Жители Ирмино утверждают, что здание школы № 13 просто хотят отобрать под бизнес или военные цели. Например, первоначально ее хотели отдать под размещение «казачьего полка имени Платова», но родители были категорически против и на тот момент «военные» оставили свою затею.

Родители и педколлектив боролись за сохранение ОШ № 13. Они публиковали фото своей школы, доказывая, что она не находится в аварийном состоянии.

Недожавшись официального приказа о закрытии школы, уже началась «дележка» материальных ценностей – мебели, компьютеров, оснащения столовой и пр.