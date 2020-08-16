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В «ДНР» еще 6 заболевших коронавирусом

16.08.20 12:30
Больница в Донецке / Фото из открытых источников
Больница в Донецке / Фото из открытых источников

В «ДНР» за минувшие сутки диагностировали 6 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает «минздрав ДНР».

Отмечается, что во всех случаях COVID-19 обнаружен у лиц, контактировавших с заболевшими ранее, из них один – медицинский работник.

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 16 августа в «республике» подтверждено 2090 случаев заболевания, из них:

  • выздоровели – 1002 человека;
  • 971 проходят лечение;
  • скончались – 117.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 августа в Украине COVID-19 заболели 91 356 человек (47 822 пациентов – выздоровели, 2 070 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 088 случая (выздоровел – 883 пациента, летальных случаев – 14), Луганской области – 179 случаев (выздоровели – 124 пациента, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» – 631 заразившихся (выздоровели – 600 человек, летальных случаев – 16).

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