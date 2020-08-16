Три тела для захоронения: Как пересекали линию разграничения 13 и 14 августа

В течение 13 и 14 августа фактическое пересечение линии разграничения проходило через три из пяти контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Правозащитники отмечают, что кроме списков для пропуска в «ДНР», которые составляют в «республике», одной из самых острых проблем пересечения линии разграничения остается работа приложения «Дій вдома».

«Наши мониторы, работающие на КПВВ, львиную долю своего времени уделяют именно помощи людям с такими обращениями. Только за эту неделю коллеги получили 234 подобных запроса. Информацию о каждой из проблем мы передавали в профильное министерство, чтобы разработчики могли исправлять ошибки», – уточнили в «Право на защиту».

Среди наиболее распространенных проблем:

старый смартфон с операционной системой, которая не подходит для установки приложения;

на смартфоне нет свободного места для установки приложения;

сообщения о том, что попытки активировать приложение исчерпаны.

Также правозащитники рассказали о пересечении линии разграничения 13 и 14 августа.

КПВВ «Станица Луганская» работал в обычном режиме с 8 до 20 часов.

13 августа по состоянию на 16:00 на подконтрольную Украине территорию из «ЛНР» пропущено 1076 человек, из них 26 абитуриентов по программе «Донбасс – Украина». Также из «ЛНР» пропущен гроб с телом.

Линию разграничения в сторону «ЛНР» пересекли 1133 чел., и также пропустили 1 гроб с телом.

14 августа по состоянию на 16:00 на подконтрольную Украине территорию пропущено 816 человек, из них 8 – по программе «Донбасс – Украина». В «ЛНР» прошли 1301 человек.

В течение двух дней в обсервацию на украинской стороне никого не отправляли. На КПВВ работал бесплатный Wi-Fi, поэтому люди имели возможность воспользоваться им при установке приложения «Дій вдома».

Вагончик для проведения тестирования на СOVID-19 работал по графику, в выходные дни режим его работы тот же.

14 августа «ДНР» в очередной раз на один день открыла свой контрольно-пропускной пункт «Еленовка», расположенный на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Утром 14 августа в списках «ДНР» на пересечение линии разграничения (в обе стороны) было заявлено 379 человек. Однако ее пересекли 305 человек.

Так, по состоянию на 18:00 через КПВВ «Новотроицкое» на подконтрольную территорию из «ДНР» пропущено 14 транспортных средств и 117 человек. В сторону «ДНР» – 7 транспортных средств и 188 человек.

«На обсервацию отправили 12 человек, еще 17 остаются ночевать на КПВВ», – констатировали правозащитники.

КПВВ «Марьинка» продолжил работать по летнему графику с 6:00 до 20:00 с пропускными часами с 11:00 до 14:00. КПВВ располагается на одном транспортном коридоре с «республиканским» КПП «Александровка», который «ДНР» до сих пор не открыла для полноценного пропуска.

13 августа через КПВВ «Марьинка» один человек отвез в буферную зону умершего человека на погребение. После того как родственники со стороны «ДНР» забрали тело, водитель вернулся на подконтрольную территорию, установил приложение «Дій вдома» и будет проходить самоизоляцию. В тот же день визит на КПВВ осуществляла миссия ОБСЕ.

По состоянию на 15:00 14 августа ни один человек или транспортное средство не осуществили пересечение линии разграничения.

КПВВ «Майорское» располагается на одном транспортном коридоре с «республиканским» КПП «Горловка», который «ДНР» также не открывает для пропуска. КПВВ продолжает работать в режиме карантина по летнему графику – с 6:00 до 20:00. «Со дня последнего визита наших коллег на КПВВ никто не пересек линию разграничения через него», – отметили в «Право на защиту».

Также не было пересечений через КПВВ «Гнутово», расположенный на одном транспортном коридоре с «республиканским» КПП «Октябрь»