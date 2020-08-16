Единственный в стране и мире: Петриковская роспись храма в Мариуполе признана рекордом Украины (Фото)

В Мариуполе продолжаются работы по росписи Петриковским стилем храма Св. Петра Могилы и собора Успения Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины. На сегодня это единственный храм как в стране, так и в мире, который полностью расписан самобытным украинским стилем «Петриковка». Данный факт зафиксирован как рекорд Украины. Об этом сообщает пресс-служба Книги рекордов Украины.

Роспись храма и собора стартовала 15 июня. «Именно в этот день сделано первое касание кистью мастера из Львова Ольги Черемушкиной центрального фасада стены будущего Кафедрального Собора ПЦУ в городе Мариуполе», – констатируется в сообщении.

Проект росписи был создан 2 года назад, но он не смог реализоваться из-за отсутствия финансирования.

В начале мая 2020 года этот проект увидел мариуполец Кирилл Долимбаев, он решил попробовать вдохнуть вторую жизнь в этот уникальный для Украины и мира проект. 28 мая он написал пост-обращение в Facebook с призывом сбора пожертвований. И на следующий день начали поступать средства.

Собрав половину необходимой суммы, Кирилл пригласил известную своими работами Петриковской росписи мастера из Львова Ольгу Черемушкину. Она приехала в Мариуполь и приступила к работе.

На данный момент уже расписано совокупно 500 погонных метров, работы продолжаются.

«На сегодня это единственный храм как в Украине, так и в мире, который полностью расписан самобытным украинским стилем "Петриковка". Данное достижение зафиксировано как рекорд Украины Национальным проектом Книга рекордов Украины», – заключили в офисе рекордов.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе белое здание храма Святого Петра Могилы ПЦУ покрывают уникальной Петриковской росписью. Это будет единственная в мире церковь, полностью расписанная Петриковкой. Стоимость исполнения одной фасадной стены составляет 3300 долларов.