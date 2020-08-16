Возрастом в полмиллиона лет: Под Константиновкой обнаружили древнейшие для Донбасса орудия труда

В старом карьере кирпичного завода в окрестностях Константиновки нашли, вероятно, древнейшие обнаруженные орудия труда человека на востоке Украины. Подобную находку искали несколько десятилетий, для установления ее окончательного возраста планируются археологические раскопки, передает «Вільне радіо»..

Новые археологические находки раннего периода каменного века на Донбассе нашел местный краевед Александр Филиппов. В старом карьере бывшего кирпичного завода «Строминкон» он с 2015 года собирал все орудия из кремня и халцедона со следами обработки его человеком.

«Я их не искал, находка этих вещей произошла случайно. Там раньше несанкционированно добывали песок. А неподалеку расположена археологическая достопримечательность бронзового века, и мы опасались, что этот карьер повредит археологический объект. И то, что увидел в карьере, я собрал и показал специалисту», – рассказывает Филиппов.

«В карьере скрываются более глубокие отложения. Обычно мы не можем докопаться до них, а карьер дает такую возможность. Среди псевдоорудий, показанных мне тогда Филипповым, была небольшая серия изделий, антропогенное происхождение которых не вызывало никаких сомнений. То есть оказалось, что это реальные вещи, сделанные рукой человека – обработанное камни», – говорит старший научный сотрудник Донецкого областного краеведческого музея (музей после 2014 года переехал в Краматорске) Юрий Коваль.

Специалисты предварительно оценили находки Филиппова как древнейшие в восточной части Украины свидетельства пребывания человека (в возрасте до полумиллиона лет).

До этого древнейшей стоянкой человека на Донбассе считалось урочище Корнеев Яр (в селе Свято-Покровское Бахмутского района). Его обнажения, в которых нашли кремниевые орудия, геологи и археологи датировали возрастом около 120 тыс лет.

«Среди найденных орудий – конвергентное скребло на большом кремневом отщепе, два изделия типа "чопперов" и "чоппингов", остальные – отщепы различных категорий», – рассказывает Коваль.

Отщепы – это результат искусственного раскалывания камня. Самым доступным сырьем для первобытных людей для изготовления каменных орудий был распространенный в природе кремень. При его расколе образовывался острый режущий край (который можно сравнить с острым краем расколотого стекла). Чрезвычайно устойчивые к воздействию внешних факторов орудия из кремня тысячелетиями сохраняются в земле почти в неизменном виде. Для ученых они являются основным источником информации о начальных этапах истории человечества.

Обнаруженные в старом Константиновском песчаном карьере орудия труда эпохи палеолита. Рисунок Юрия Коваля

Сотрудники музея осмотрели участки карьера, где краевед нашел обработанный кремень. Для консультации пригласили палеогеографа из Киева, доктора географических наук, профессора Киевского национального университета им. Шевченко Наталью Герасименко. Она около 30 лет является постоянным консультантом всех археологических исследований на памятниках каменного века нашего региона.

Юрий Коваль и Наталья Герасименко исследуют геологические слои в месте обнаружения древних орудий труда

«Она обследовала эти геологические разрезы и определила возраст отложений, в которых был найден этот обработанный кремень, – около 500 тысяч лет. Сейчас это древнейший пункт раннего палеолита на востоке Украины. Это предварительные исследования, там еще очень много работы», – отметил Коваль.

«Некоторое время считалось, что люди почему-то не приходили на нашу территорию. Или приходили, но не оставили древних следов. Эта находка "удревняет" пребывание древнего человека на нашей территории почти до полумиллиона лет», – говорит представитель музея.

Около 30 лет назад археологи здесь уже проводили комплексные исследования отложений, но тогда ничего не нашли, поскольку гравий и галька, в слоях которых нашли нынешние орудия древнего человека, залегали очень глубоко.

В начале 2000-х на территории карьера возобновили добычу песка, поэтому карьер стал более глубоким, появились новые обнажения. С тех пор отдел археологии Донецкого областного музея начал получать уведомления о палеонтологических и археологических находках в этом карьере.

Для окончательного выяснения геологического возраста археологических находок необходимы дополнительные исследования, то есть раскопки. Их предварительно планируют на следующее лето.