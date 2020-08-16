Линия разграничения: «ЛНР» пропускает в 12 раз больше людей, чем «ДНР»

По состоянию на конец июля пересечение линии разграничения на Донбассе осуществлялось лишь через 2 из 5-ти контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). По факту работали КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области, а также КПВВ «Станица Луганская» на Луганщине. При этом «ЛНР» впустила в «республику» в 12 раз больше людей, чем «ДНР». Таковы выводы отчета БФ «Право на защиту» («Право на захист»), передают «Донецкие новости».

Так, КПВВ «Новотроицкое» в июле полноценно работал только 7 дней – когда «ДНР» открывала свой контрольно-пропускной пункт «Еленовка» (по понедельникам и пятницам).

За июль в обе стороны КПВВ пересекли 2 211 человек. Больше всего направлялись в «ДНР» (1 194 чел.), на подконтрольную Украине территорию из «республики» прибыло 1 017 чел.:

7 июля (вторник) в «ДНР» прошли 297 чел., на подконтрольную Украине территорию прибыли 163 чел. Итого – 460 чел.;

13 июля (понедельник) в «ДНР» прошли 229 чел., из «ДНР» – 104. Итого – 333 чел.;

17 июля (пятница) в «ДНР» прошли 170 чел., из «ДНР» – 167. Итого – 337 чел.;

20 июля (понедельник) в «ДНР» прошли 102 чел., из «ДНР» – 155. Итого – 257 чел.;

24 июля (пятница) в «ДНР» прошли 186 чел., из «ДНР» – 175. Итого – 361 чел.;

27 июля (понедельник) в «ДНР» прошли 108 чел., из «ДНР» – 136. Итого – 244 чел.;

31 июля (пятница) в «ДНР» прошли 102 чел., из «ДНР» – 117. Итого – 219 чел.

«ДНР» продолжает впускать и выпускать в «республику» людей исключительно по разрешительным спискам. Чтобы в него попасть, нужно пройти сложную процедуру предоставления документов. Кроме того, по словам людей, которым удалось выехать из «ДНР», на КПП «Еленовка» они были обязаны подписать документ о невозвращении в «республику» до окончания карантина.

«7 июля де-факто власти НПУТ ("ДНР", – ред.) передали на КПВВ «Новотроицкое» список лиц, которые получили разрешение на пересечение линии разграничения в сторону НПУТ ("ДНР"). Людям разрешили пересечь линию разграничения с подконтрольной Украине стороны, но предупредили, что тех, кого нет в списка, не пустят на стороне НПУТ ("ДНР"). В итоге, 83 человека, которых не было в списке, застряли на "нулевом" блокпосту. Военные и полицейские со стороны НПУТ ("ДНР") разогнали этих людей – 15 человек получили жесткое обращение. Позже 37 человек вернулись на подконтрольную Украине территорию, остальные 46 человек еще некоторое время находились на "нулевом" блокпосту блокпосту НПУТ ("ДНР")», – отметили правозащитники.

У «ЛНР» нет таких жестких требований по спискам. Поэтому в июле линию разграничения в оба направления через КПВВ «Станица Луганская» пересекли 22 834 чел. (что в 10 раз больше, чем через КПВВ «Новотроицкое), из них:

12 560 чел. прибыли из «ЛНР» на подконтрольную Украине территорию (в 9 раз больше, чем из «ДНР»);

10 274 чел. отправились в «ЛНР» (в 12 раз больше, чем в «ДНР»).

Из «ЛНР» свободно выпускают людей вне зависимости от прописки. При этом впускают в «республику» беспрепятственно с местной пропиской. Если в паспорте не указана прописка на неподконтрольной Луганщине, нужно затребовать разрешение на пересечение линии разграничения.

Так, с 23 июля ежедневно почти 10 человек оставались на ночь под навесом в нейтральной зоне: де-факто "власти" не разрешили им вернуться домой в «ЛНР» из-за того, что они не имели подтверждения своей прописки. Позже некоторым из них удалось предоставить платежные квитанции из ЖЭКа, подтверждающие их место жительства на неподконтрольной Луганщине.

Проблемной остается выезд из «Л-ДНР» детей, которые направляются на подконтрольную территорию для прохождения ВНО. Так, в течение всего июля около 200 детей пересекли КПВВ «Станица Луганская» для прохождения ВНО, с 17 июля КПВВ пересекли более 40 детей для поступления в украинские вузы по образовательной программе «Донбасс – Украина».

Еще в июне были восстановлены транспортные услуги электромобиля для проезда через пешеходный мост на КПВВ «Станица Луганская». В июле данной услугой воспользовались 12 715 пожилых людей.

По состоянию на конец июля из-за запрета «ДНР» на открытие своих контрольно-пропускных пунктов оставались по факту закрытыми три из четырех украинских КПВВ в Донецкой области – «Марьинка», «Майорское» и «Гнутово».

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.