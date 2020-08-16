В «ДНР» горела шахта «Комсомолец Донбасса»

В «ДНР» на шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском (после переименования – Крестовка) произошел масштабный пожар. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что 15 августа произошло возгорание кабелей копера главного ствола. На момент происшествия в шахте находились 592 человека. Сегодня утром все были выведены на поверхность,

Пожар на данный момент ликвидирован.

В «ДНР» создана спецкомиссия, которая будет разбираться в причинах пожара на шахте, оценивать ущерб, а также координировать устранения последствий.