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В «ДНР» горела шахта «Комсомолец Донбасса»

16.08.20 15:13
Шахта «Комсомолец Донбасса» / Фото из открытых источников
Шахта «Комсомолец Донбасса» / Фото из открытых источников

В «ДНР» на шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском (после переименования – Крестовка) произошел масштабный пожар. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что 15 августа произошло возгорание кабелей копера главного ствола. На момент происшествия в шахте находились 592 человека. Сегодня утром все были выведены на поверхность,

Пожар на данный момент ликвидирован.

В «ДНР» создана спецкомиссия, которая будет разбираться в причинах пожара на шахте, оценивать ущерб, а также координировать устранения последствий.

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