Запрет для 11 регионов: Донецкая и Луганская область готовы к ослаблению карантина

В Украине к очередному ослаблению карантина не готовы город Киев и 10 областей. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, в 11-ти регионах количество новых случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тыс. населения за 14 дней – в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Также по состоянию на 15 августа во Львовской области не соблюдается показатель загруженности больничных коек – он составляет более 50%.

В Донецкой и Луганской областях все показатель в норме, поэтому здесь не будут ужесточаться карантинные мероприятия.