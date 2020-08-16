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Школы не будут работать только в «красной» зоне, – Степанов

16.08.20 15:38
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Украине школы не будут работать только в тех городах и районах, где установят «красный» уровень эпидемической опасности. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Громадське радіо».

«Если мы говорим о нашем карантинном правиле, которое установлено в стране, и именно установлено условиями адаптивного карантина, то у нас школы не будут работать в тех городах или районах, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности», – сказал Степанов.

Министр сообщил также, что в остальных зонах (зеленой, желтой и оранжевой) школы будут работать в обычном режиме с четким соблюдением правил безопасности в условиях коронавируса. «Это и пользования масками, и ограничения, которые вводятся», – добавил он.

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