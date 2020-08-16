Перемирие на Донбассе: «ЛНР» требует разобраться с гибелью своего бойца

В «ЛНР» требуют разобраться с гибелью своего бойца вечером 15 августа.

В «республике» утверждают, что в 19:30 украинские военнослужащие открыли снайперский огонь по позициям «ЛНР», находящимся в районе села Логвиново. В результате чего погиб боец «народной милиции ЛНР» (наименование «республиканской» армии).

«Это второе серьезное нарушение, допущенное ВСУ. Первое нарушение – применение ударного беспилотного летательного аппарата (запрещено пунктом "а" Дополнительных мер), вследствие чего получили ранение три военнослужащих НМ ЛНР – было предпринято 31.07.2020», – заявил представитель «ЛНР» на Минских переговорах Владислав Дейнего.

В итоге, руководство «ЛНР» обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому, странам-гарантам и ОБСЕ разобраться в данном нарушении перемирия и наказать виновных.

При этом, по данным штаба Операции Объединенных сил, 15 августа нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ не было.