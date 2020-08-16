«Гуртобус»: На Донетчину везут креативных художников, документальное кино и мобильную выставку (Маршрут и программа)

15-22 августа команда «Гуртобуса» в составе современных художников и кураторов посетит 5 городов Донецкой области с воркшопами, кинопоказами и мобильной выставкой. Об этом сообщают организаторы проекта.

«Гуртобус» – это проект платформы культурных инициатив «Изоляция», созданный в 2019 году. «Физически Гуртобус – это автобус с обустроенным пространством для выставок и арт-лабораторией. 15 августа художники и художницы, фотографы и режиссеры отправляются на нем в мини-тур востоком Украины», – говорится в анонсе.

Города, в которых побывает «Гуртобус»:

17 августа – Доброполье , 15:00 – 21:00, место проведения: ул. Гоголя, 29-31 (публичное пространство «Непустир»);

, 15:00 – 21:00, место проведения: ул. Гоголя, 29-31 (публичное пространство «Непустир»); 18 августа – Новоэкономическое , 15:00 – 21:00, место проведения: ул. Богдана Хмельницкого, 25 (Центр культуры и досуга);

, 15:00 – 21:00, место проведения: ул. Богдана Хмельницкого, 25 (Центр культуры и досуга); 19 августа – Покровск , 15:00 – 22:00, место проведения: сквер Соборный, пространство «Залізняк»;

, 15:00 – 22:00, место проведения: сквер Соборный, пространство «Залізняк»; 21 августа – Бахмут , 15:00 -– 22:00, место проведения: парк за ДК имени Евгения Мартынова (между ул. Мира и ул. Независимости);

, 15:00 -– 22:00, место проведения: парк за ДК имени Евгения Мартынова (между ул. Мира и ул. Независимости); 22 августа – Соледар, 15:00 – 21:00, место проведения: ул. Октябрьская, стадион «Соляник».

Тема этого сезона – «Семейный альбом"». «У каждого из нас на полках, чердаках, в шкафах и старых записных книжках есть множество артефактов, которые могут стать частью большой выставки о семейных историях. Команда проекта предлагает собрать их вместе и рассмотреть через оптику искусства», – отмечают организаторы.

Программа мероприятий в городах:

мобильная выставка, лекция и воркшоп художника Гарри Ефимова об уличной фотографии;

мастер-класс по шелкопечати от Анастасии Хаджинова (Открытая Мастерская Шелкографии креативной сообщества IZONE);

pop-up выставка мобильной галерии «Белый Куб» и воркшоп по кураторству для детей и подростков;

путешествующая библиотека;

игры для детей в рамках проекту «Пространство доверия» от местных партнеров;

кинопоказ и обсуждение документального фильма от Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

«Наша цель – показать многообразие семейных историй и подчеркнуть ценность каждого. Художники и фотографы помогут собрать, сохранить и рассказать семейные истории языком искусства. Образно говоря, мы откроем капсулы времени, хранящиеся в семьях, и новыми глазами посмотрим на семейные альбомы. В итоге будет собран мультидисциплинарный архив, подчеркивающий многообразие истории Украины ХХ века в ее единстве и многоголосье», – добавила куратор проекта Елена Масон.

В программе тура: воркшопы по фотографии и коллажу для детей и взрослых, лекции, мобильная выставка (специальная конструкция позволяет перенести ее на открытое пространство), мастер-классы, игры для самых маленьких и кинопоказы от международного фестиваля Docudays UA.

К активностям «Гуртобуса» может присоединиться каждый желающий.