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Мэру Мариуполя предложили стать вице-премьер-министром

16.08.20 17:57
Вадим Бойченко / Фото Сергея Ваганова
Вадим Бойченко / Фото Сергея Ваганова

Городскому голове Мариуполя Вадиму Бойченко предложили пост вице-премьер-министра Украины. Однако он отказался, передает «Сайт города Мариуполя».

«Мне поступали предложения, но я отказался… Мне предложили стать вице-премьер-министром Украины. Я отказался по нескольким причинам. Во-первых, у меня есть социальный контракт с мариупольцами. Я с командой разрабатывал стратегию развития города. Я взял на себя обязательства, и пока что они еще не выполнены», – сказал Бойченко.

Вторая причина отказа – решение семьи. «Моя жена и на эту-то мою работу не очень соглашалась. Она меня почти не видит. А уж о Киеве и говорить не приходится», – продолжил мэр.

«Ну и, в-третьих, я считаю и честно об этом сказал, что буду более эффективен здесь, в Мариуполе», – резюмировал он.

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