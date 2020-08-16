Из фруктов и овощей: Как на Донетчине производят пастилу и эко-чипсы (Видео)

В Мариуполе изготавливают пастилу и фруктовые чипсы.

На предприятии Романа Круглякова работают двое – он и еще один сотрудник, а также недавно пришла стажерка.

При производстве яблочных чипсов фрукты сначала моют, затем отправляют на фрукторезку. Кружки яблок раскладывают в сушке. Продукт готовят без сахара и консервантов в течение 16 часов. Из килограмма фруктов выходит 100 грамм эко-чипсов.

«Когда я выбирал процесс сушки, то выбрал дегидрацию – это сушка, которая позволяет сохранить все полезные вещества, не разрушая молекулярную структуру продукта», – рассказывает Кругляков.

Большинство рецептов он придумал сам. В его ассортименте 10 вариантов чипсов из фруктов и овощей. «В сезон мы выбираем, что сушить, путем эксперимента. Нарезаем любые фрукты и смотрим, какой получился продукт. Если он более-менее привлекательный, то мы его запускаем в производство. Сейчас из сезонных мы сушим дыню, арбуз, персик. А вот зимой будем сушить хурму», – рассказывает предприниматель.

Также Роман изготавливает пастилу – это подсушенное плодово-ягодное пюре. Его срок хранения – около 6 месяцев.

Идея производить натуральные фруктовые лакомства пришла к Роману во время подготовки к марафону на 42 километра: «Когда к нему готовился, то постился. И заметил, что рацион людей, которые перешли на правильное питание, очень скуден. Кроме того, фрукты и овощи сложно все время носить с собой – они текут, портятся. Лично я использовал эко-чипсы».

Оборудование закупил за средства гранта Донецкой облгосадминистрации «Украинский донецкий куркуль» – получил более чем 300 тыс. грн. Согласно условиям гранта, предприниматель должен трудоустроить трех сотрудников. Один из них сейчас в отпуск, а Элина Кумуджи проходит стажировку на вакансию кухонного сотрудника. «Есть техника, это не руками все делается. Все быстренько. Самое сложное – разбить кокос, и нарезать его именно кольцами. А все остальное – просто», – делится девушка.

В планах Круглякова – изготовление фруктовой пудры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»