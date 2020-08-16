Как живется левшам на Донетчине (Видео)

18-летний житель Мариуполя Дмитрий Зиновин – студент. Ключи, карандаш, ложку – все держит левой рукой. Он отмечает, что несмотря на то, что левша с рождения, никакого дискомфорта в быту не испытывает. «Ни с какими трудностями я не сталкиваюсь. Бывает, что люди удивляются: о, ты левой рукой пишешь, почему тебя не переучивали? А так – нет. Я не использую никаких спецустройсв (например, есть шариковые ручки для левшей и пр., – ред.) для левшей, мне обычные вещи вполне подходят», – говорит парень.

Правда, еще в школе учителя предложили родителям Дмитрия переучить сына. «Да, в школе говорили родителям, что нужно переучить. Но они сказали – нет, пусть пишет, какой писал», – вспоминает он.

Некоторые жители Мариуполя все-таки и до сих пор переучивают своих детей-левшей. Другие – оставляют леворукость, отмечая, что такие люди более творческие.

Психологи отмечают опасность переучивания. «У левши другой способ переработки информации, которая поступает из окружающего мира. Поэтому очень опасно их переучивать. Левши обладают прекрасной пространственной ориентацией, чувством тела. У них отличная координация движения. Они более подвижны, чем правши. А переучивание – этот процесс является настоящим насилием мозга малыша», – уверена психолог Елена Козлова.

Она также подчеркивает, что нужно поддерживать ребенка-левшу, т.к. это влияет на его самооценку. Например, рассказывать об известных леворуких людей таких как Гай Юлий Цезар, Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль, Махатма Ганди, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Никола Тесла, Генри Форд, Билл Гейтс и другие.

13 августа в мире отмечали неофициальный День левши.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «TV-7 Мариуполь»